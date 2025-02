Padovaoggi.it - Ubriachi al volante, due automobilisti denunciati

Sanzioni per oltre duemila euro, due patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza con conseguenze penali per i conducenti, 20 punti decurtati, un verbale per omessa revisione. Questo, in sintesi, il bilancio dei controlli mirati alla tutela della sicurezza sulle strade, attuati dalla Polizia.