Oasport.it - UAE Tour 2025, Tarling vince la cronometro ed è nuovo leader. Pogacar terzo, bene Ciccone. Attardato Milan

Joshuaconferma i pronostici e si impone nelladella seconda tappa dello UAE. Il due volte campione britannico era sicuramente il più atteso nei dodici chilometri tutti pianeggianti con arrivo e partenza a Al Hudayriyat Island e non ha lasciato scampo agli avversari, con una seconda parte di tappa davvero eccezionale. Si tratta della settima vittoria in carriera per il corridore della INEOS Grenadiers, che diventa anche ildella classifica generale.Unaship che non è riuscito a difendere Jonathan(Lidl-Trek), che ieri aveva vinto la prima tappa con una fantastica volata. Il corridore italiano ha concluso in quarantasettesima posizione con un ritardo di un minuto e tredici secondi da. Unasicuramente non al meglio per, forse un po’ condizionato dalle condizioni del meteo e del vento che sono leggermente cambiate rispetto a quando era partito il britannico.