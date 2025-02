Oasport.it - UAE Tour 2025, tappa di oggi (18 febbraio): orari, percorso, tv. Pogacar lascerà il segno nella cronometro?

Leggi su Oasport.it

Dopo la strepitosa vittoria di Jonathan Milan in volata, lo UAEvive subito una giornata molto importante in ottica classifica generale. Infattisi svolge lae c’è grande attesa per capire se ci saranno degli importanti scossoni, con un Tadejgià possibile protagonista. In casa Italia si sogna ancora con Milan, che ha dichiarato di voler difendere la maglia.LA DIRETTA LIVE DELL’UAEDALLE 10.00SECONDAUAELadi dodici chilometri non presenta particolari insidie, visto che è tutta pianeggiante, con una strada molto larga che permetterà ai corridori di sviluppare grande velocità. Attenzione ad alcune curve a gomito e a due inversioni ad U che potrebbero trarre in inganno i ciclisti.CALENDARIO UAESECONDAMartedì 18Al Hudayriyat Island– Al Hudayriyat Island (12km)Partenza ore 10.