Tutto il nostro amore Il campione italiano diventerà papà per la prima volta

il”. Ilper la. Lieta notizia nel mondo dei vip e dello sport: il famosoolimpico e sua moglie stanno per diventare genitori del loro primo bambino. La coppia ha condiviso la bellissima notizia con i propri fan sui social media: entrambi hanno pubblicato sui propri profili un post dolcissimo ed emozionante in cui appaiono al settimo cielo per una nuova fase della loro vita. (.)Leggi anche: “Fino all’ultimo respiro”: Eleonora Giorgi, l’annuncio stringe il cuore agli italianiLeggi anche: Olly, futuro incerto sull’Eurovision: cosa succede col vincitore di “Sanremo” (VIDEO)Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi genitori: l’annuncio dolcissimoGianmarco Tamberi e Chiara Bontempi stanno per diventare genitori. Ilolimpico di salto in alto, recentemente ospite di Carlo Conti in occasione del Festival di Sanremo 2025, ha condiviso la splendida notizia con un post sui social.