Sport.quotidiano.net - Tutti i marcatori delle squadre forlivesi dalla Promozione alla Seconda categoria. Due gol di Campacci fanno volare il Santa Sofia: è quarto

Leggi su Sport.quotidiano.net

Risultati,e classifiche dei campionati. Inla Fratta consolida il secondo posto mentre l’Edelweiss torna in corsa per la salvezza. In Primacontinua l’ascesa di, ora, e Meldola, quinto.(girone D, 25ª giornata): Cervia-Fratta Terme 0-1 (Andreoli), Diegaro-Edelweiss Jolly 0-1 (Osayande), Forlimpopoli-Frugesport 0-1 (Negrini), Bellariva-Civitella 0-0. Classifica: Misano 59; Fratta Terme 56; Youngrcangelo 53; Cervia, Riccione 44; Diegaro 43; Classe 37; Bakia Cesenatico 36; Civitella 33; Stella, Savignanese 31; Sparta 30; San Pietro in Vincoli 29; Forlimpopoli 23; Bellariva 22; Edelweiss Jolly 21; Verucchio 20; Frugesport 13. Prima(Girone G, 21ª giornata):-Real Fusignano 2-1 (2; Pirazzoli), Meldola-Savio 2-1 (Manica rig.