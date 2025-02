Turchia | operazione anti-Pkk282 arresti

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.35 Il ministro turco degli Interni Yerlikaya ha annunciato su X l'arresto di 282"presunti appartenenti a orgaanizzazioni terroristiche". Nel giro di 5 giorni, glisono stati eseguiti in 51 province turche, in un'contro il Pkk, il Partito dei lavoratori del Kurdistan. Gli arrestati sono accusati di finanziare il Pkk, reclutare milite fare propaganda, partecipare a manifestazioni violente. Gliarrivano mentre governo e Pkk sono in trattative per una tregua che concluda 40 anni di conflitto.