Turchia, 282 arresti in operazione contro PKK

La polizia turca ha arrestato 282 sospetti negli ultimi 5 giorni in un’su larga scalail Partito dei lavoratori del Kurdistan, il PKK, condotta in 51 province. Lo ha annunciato il ministro dell’Interno turco, Ali Yerlikaya, in un post su X.Gligiungono nonostante i rinnovati sforzi fra Ankara e il PKK per risolvere un conflitto che ha causato decine di migliaia di vittime. Si prevede che questi sforzi includano un appello del leader del PKK in carcere, Abdullah Ocalan, affinché il suo gruppo deponga le armi. Yerlikaya ha riferito che i detenuti sono sospettati di fornire sostegno finanziario al PKK, di reclutare membri, di fare propaganda e di partecipare a violente proteste di piazza. La polizia ha sequestrato 2 fucili d’assalto AK-47 e altre armi durante i raid, ha dichiarato ancora il ministro.