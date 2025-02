Anteprima24.it - Tumori, ad Avellino Lectio Magistralis dello scienziato Corso

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti: Epidemiologia, Ereditarietà e Prevenzione. S’intitola così, lache terrà a docenti e studenti delle scuole superiori irpine, giovedì 27 febbraio a partire dalle ore 10 presso Hotel de la Ville in Via Palatucci ad, in Campania, tenuta dallocampano e presidente della European Cancer Prevention Organization, Giovanni. Un momento di riflessione e confronto voluto ed organizzato dalla European Cancer Prevention Organization e dal Rotary Club, che vedrà la partecipazione delle scuole superiori irpine e della Polizia di Stato. Aprirà la giornata di formazione rivolta agli studenti, il Presidente del Rotary Club, Domenico De Simone, a cui seguiranno i saluti del Dirigente scolastico provinciale di, Fiorella Pagliuca, e del dirigente superiore della Polizia di Stato, Pasquale Picone.