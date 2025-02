Quotidiano.net - Trump presenta il conto a Kiev. “Farà dell’Ucraina una colonia degli Stati Uniti”

Roma, 18 febbraio 2025 - Donaldè pronto are il. Come il numero uno della Casa Bianca ha accennato nei giorni scorsi si tratta di 500 miliardi di dollari di "accordi economici", una compensazione per gli aiuti forniti in tre anni di guerra con la Russia. Il Daily Telegraph, come altri giornali britannici, ha visionato una copia del documento inviato da Washington ail 7 febbraio, il cui testo è stato fatto filtrare proprio dall'incredulo entourage del presidente Volodymyr Zelensky. L’Ucraina, stando all'accordo capestro, punta a fare dell'Ucraina una ", da sfruttare e controllare in tutto e per tutto. Dallo sfruttamento delle terre rare e delle risorse minerarie alla gestione dei porti e di altre infrastrutture, fino al controllo di quei giacimenti d’idrocarburi rimasti adopo l'invasione di Mosca (Quindi lasciando, anche con i negoziati, alla Russia miniere e giacimenti delle ricche regioni orientali).