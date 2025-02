Trump jr e la battuta di caccia con le anatre protette, la procura di Venezia apre un’inchiesta

Leggi su Open.online

Ladiha aperto un fascicolo d’indagine per ladiin un’area tutelata della laguna dia cui ha partecipato anche Donaldjr, figlio primogenito del presidente degli Stati Uniti. L’inchiesta, affidata alla pm Daniela Moroni, è scattata in seguito all’esposto presentato indal consigliere regionale dei Verdi Andrea Zanoni e alle denunce di alcune associazioni ambientaliste. L’obiettivo dell’indagine sarà verificare se ci siano state violazioni della legge sulla, in particolare per quanto riguarda l’abbattimento di un esemplare di anatra protetto.Le indagini dei pmIl caso finito sulla scrivania dei magistrati veneti è scoppiato il 4 febbraio scorso, quando Zanoni ha reso pubblico un video – intitolato Duck hunting Venice, Italian job teaser – in cui si vedejr mostrare un’anatra morta e spiegare che si tratta di una specie rara.