Ilfattoquotidiano.it - Trump jr a caccia di anatre a Venezia, la Procura apre un’indagine: da stabilire se abbia ucciso specie protette

Furto aggravato ai danni dello Stato e delitto di uccisione di animale senza necessità. È intorno a questi due reati che ladidovrà accertare la condotta di Donaldjr, figlio del presidente degli Stati Uniti, a fine gennaio in Italia per sparare alle. Come scoperto da il Fatto Quotidiano, Don – così preferisce farsi chiamare – era ospite nell’azienda faunistico-venatoria di Valle Pierimpiè, a Campagna Lupia, e in un video confezionato dal suo stesso giornale online (e mai pubblicato), è immortalato mentre prima spara agli acquatici e successivamente, ancora infilato nella classica botte per lad’appostamento, ha di fronte a sé una casarca morta. Vale a dire: unarigorosamente protetta sia per la legislazione europea sia per quella italiana. E, dunque, nonbile.