Un fondo di investimenti congiunto tra Stati Uniti e Ucraina, questa l’idea del presidente americano Donaldper ottenere la millantata restituzione di 500di dollari una volta raggiunta la pace. Un pagamento che il tycoon ha già dato per «accettato» da Kiev alla luce dei pacchetti di aiuti approvati dal Congresso negli ultimi anni, ma che in realtà il presidente ucraino Volodymyrnon ha intenzione di sottoscrivere. Anche perché, secondo quanto rivela il Telegraph che avrebbe visionato la bozza del documento inviata in Ucraina lo scorso 7 febbraio, l’obiettivo sarebbe quello di allungare le mani a tempo indefinito non solo sui giacimenti dima anche su porti e infrastrutture petrolifere. Un accordo che – se approvato – imporrebbe a Kiev condizioni «peggiori del Trattato di Versailles del 1945, scrive il quotidiano inglese in riferimento al patto che aveva concluso la Seconda guerra mondiale punendo duramente Germania e Giappone.