Truffa per 3 milioni a Gemma Bracco

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

22.15 Con ladel finto incidente della figlia, la poetessaha consegnato tutto quello che aveva in cassaforte, per un valore di 3in gioielli, contanti e lingotti d'oro. E' accaduto a Roma. In azione un avvocato e un maresciallo dei CC finti. Solita dinamica: una telefonata avverte che la figlia è stata fermata per aver investito una donna. I malviventi vanno a casa chiedendo soldi a nome della presunta vittima.Urla,minacce:"Ti butto di sotto".E la donna 80enne,moglie dell'ex ministro Baratta, consegna tutto.