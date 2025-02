Anteprima24.it - Truffa del “pacco”, Polizia denuncia 44enne nel Casertano

Tempo di lettura: < 1 minutodel “” a Casal di Principe (Caserta), dove ladi Stato hato un uomo di 44 anni, di origini partenopee, che andava in giro in auto nell’Agroaversano con diversi borselli tutti identici, uno dei quali contenenti un costoso cellulare, mentre negli altri c’erano succhi di frutta. La vittima dellaha raccontato ai poliziotti del commissariato di Casal di Principe di aver pattuito con iltore un prezzo di 700 euro per l’acquisto di un telefono cellulare, ma di aver ricevuto, in cambio dei soldi, un borsello identico a quello in cui aveva visto il cellulare ma con dentro brik di succhi; lo scambio di borselli, ha riferito, è avvenuto durante le fasi veloci della trattativa. I poliziotti si sono messi sulle tracce del sospettotore e lo hanno rintracciato mentre era in auto, trovando a bordo altre due pochette identiche, contenenti un telefono cellulare ed una confezione di succhi di frutta.