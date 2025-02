Iltempo.it - Truffa da 3 milioni con il trucco del finto militare: disavventura per la moglie dell'ex ministro

Unada 3di euro è stata messa a segno ad una donna di 80 anni, Gemma Bracco, a cui i malviventi avevano fatto credere che la figlia era stata fermata dopo che aveva investito una persona. L'arrivo'emissarioa banda che avrebbe dovuto riscuotere il denaro a casaa vittima, era stato preceduto da una serie di telefonate, dove all'altro capo del filo la voce rassicurante, di un avvocato prima e di unmaresciallo dei carabinieri poi, l'avevano convinta a consegnare la somma di 6.500 euro in contanti, per evitare che la fantomatica donna investita sporgesse querela. La vittima, presa e confusa dall'ansia e dall'apprensione per la figlia, ha consegnato aitori la somma richiesta oltre ad alcuni monili in oro. Nel frattempo tutte le linee telefoniche presenti in casa'ottantenne risultavano occupate, così che nessuno poteva entrare in contatto con la vittima del raggiro.