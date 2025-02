Lanazione.it - Truffa all’Inps e falso. Don Biancalani in tribunale

Don Massimo, parroco di Vicofaro e di Ramini, dove accoglie da tempo giovani richiedenti asilo, è comparso ieri mattina davanti al giudice per le udienze preliminari deldi Firenze dove si discute la richiesta di rinvio a giudizio, nei confronti suoi e di due giovani originari del Gambia, da parte della Procura fiorentina. Il parroco è accusato diai danni dell’Inps e diper induzione. Il caso è noto ed era emerso nel luglio del 2023, in una conferenza stampa dove don Massimo e i suoi legali, gli avvocati Fausto Malucchi ed Elena Baldi del foro di Pistoia, avevano spiegato la vicenda giudiziaria che lo vedeva e lo vede coinvolto. I fatti presi in esame dagli inquirenti sono compresi tra il 2019 e il 2020. Il reato diai danni dell’Inps si verrebbe a configurare perchè don Massimo avrebbe firmato falsi contratti di lavoro, al fine di ottenere, come poi è avvenuto, alcuni contributi da parte dell’Inps.