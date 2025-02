Ilrestodelcarlino.it - Troppo vicino all’ex moglie dopo i divieti, uomo arrestato

Doveva restare a evidente distanza d, in virtù di un provvedimento cautelare del giudice, nell’ambito di un’indagine per maltrattamenti in famiglia. Ma l’, di 56 anni, è statodai carabinieri di Correggio e portato in carcereaver violato l’ordinanza dell’autorità giudiziaria, avvicinandosi un po’al luogo in cui l’exlavora e da cui, invece, doveva restare a debita distanza, oltretutto con il controllo affidato al braccialetto elettronico. Già l’anno scorso l’era finito nei guai con la giustizia per gravi minacce alla donna, avvicinata sul posto di lavoro esbattendo i pugni contro la vetrata della porta. Erano intervenuti i carabinieri bloccando l’, trovato in possesso di una chiave inglese di 40 centimetri di lunghezza, la stessa che il 56enne aveva annunciato di voler usare, minacciato di morte l’ex