Messinatoday.it - Triplo sciopero in arrivo (dal weekend): si fermano treni, mezzi pubblici e aerei

Leggi su Messinatoday.it

Ritardi, cancellazioni, spostamenti da riprogrammare. Scene già viste e che molto probabilmente si ripeteranno perché per gli italiani stanno per arrivare una sfilza di scioperi nel settore dei trasporti. Tre per l'esattezza: uno dopo l'altro. Si inizia nel. Lo stop interesserà, bus.