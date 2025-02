Metropolitanmagazine.it - Tribunale evacuato a Trieste per un allarme bomba

Ildiè statostamattina per un. Stando a quanto si apprende, alcune chiamate di segnalazione avrebbero raggiunto ilstesso intorno alle 9 del mattino. Attualmente le operazioni sono ancora in corso e, in corrispondenza dell’edificio, è stata bloccata la circolazione viaria in via Coroneo e via Fabio Severo. Sul posto la polizia di Stato, i carabinieri e i vigili del fuoco. Gli artificieri sono impegnati nelle attività di controllo e di eventuale bonifica, setacciando l’interno dell’edificio e il perimetro esterno. Il traffico è andato in tilt. Anche la scuola Dante è stata evacuata, sembrerebbe, in seguito alla chiamata di un genitore. Gli alunni e i docenti della scuola media sono ora rientrati, non ancora gli studenti del liceo.per un, aggiornamentoNessun ordigno è stato trovato innonostante la segnalazione pervenuta, che è quindi risultata un falso