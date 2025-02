Inter-news.it - Trevisani: «Inter, 4-5 ricambi buoni! Con la Juventus già si sapeva»

ha analizzato la rosa dell’e la partita di domenica sera contro la, persa dai nerazzurri all’Allianz Stadium.LA PIÙ FORTE MA. – Riccardoa Cronache di Spogliatoio sull’organico nerazzurro: «La rosa dell’ha 4-5 cambi: Bisseck, Acerbi, Carlos Augusto, Frattesi e Zielinski. Arnautovic e Correa fanno tra infortuni e discontinuità un mondo a parte, Taremi si sta rivelando in un altro modo. In avanti fai fatica e quando Lautaro Martinez tira fuori dallo stadio e Thuram è zoppo tu fai zero gol, pur avendo costruito sette palle-gol in un tempo. La rosa dell’è la più forte, ma non è la più forte che deve fare 104 punti. Ma avendo Champions League e Coppa Italia, hai inevitabilmente delle difficoltà maggiori».L’ANALISI – Poisi focalizza sul derby d’Italia: «è una partita che se finisce 0-2 saremo qui a parlare di altro.