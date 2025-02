Bergamonews.it - Treviglio, una nuova illuminazione, marciapiedi ampi e accessibili e attenzione al verde pubblico

. Ripensare lo spazio urbano per una città più sicura e vivibile. Cosìsta riqualificando via Mazzini, una delle principali vie d’accesso al centro storico. L’assessore ai LavoriBasilio Mangano ha convocato questa mattina una conferenza stampa per fare il punto sul cronoprogramma. La prima fase degli interventi, che aveva ad oggetto i sottoservizi delle diverse società erogatrici e i primi lavori da parte del Comune, è stata ultimata, si passerà ora alla seconda fase che riguarda il tratto che dall’intersezione con via Casnida arriva fino a Largo Primo Maggio.“Nella prima parte di via Mazzini i lavori sono stati ultimati e in settimana procederemo per la segnaletica orizzontale – ha dichiarato l’assessore Mangano – si apre ora la seconda fase che porterànuovi sui due lati della strada e una