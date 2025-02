Dayitalianews.com - Trento, va a denunciare lo smarrimento di un documento, finisce arrestato per pedopornografia

Un 29enne originario del Pakistan si è recato nella Questura diperlodel permesso di soggiorno. Gli agenti stavano prendendo in carica la denuncia dell’uomo, una delle tante che registrano ogni giorno, ma hanno notato qualcosa di sospetto nel suo cellulare, cioè le foto di minorenni in atteggiamenti equivoci. Gli agenti hanno deciso di approfondire i controlli e così una semplice denuncia si è trasformata in un arresto per possesso di materiale pedopornografico.perI fatti risalgono al pomeriggio di lunedì 17 febbraio, quando il 29enne si è presentato alla Questura diperlodel suo permesso di soggiorno. L’uomo aveva conservato nel suo cellulare la foto del, così da poterlo mostrare agli agenti, e stava iniziando a scorrere la galleria.