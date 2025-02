Trent’anni fa Moratti diventò presidente dell’Inter | Ero vicino a prendere Messi

Leggi su Ilnerazzurro.it

Il 18 febbraio 1995 la storia del Biscione nerazzurro stava per cambiare per sempre. Soprattutto perché a capo del club meneghino stava per tornare la famiglia, dopo gli anni della Grande Inter di Angelo.fa, Massimodiventavanerazzurro.Nel ricordare questa data, l’ex-patron nerazzurro – il più vincente della storia interista – è stato intervistato dal Corriere della Sera, raccontando la sua Inter.: “Ronaldo, il più corteggiato”Essere un tifoso nerazzurro sotto la guida di Massimoè stata forse l’esperienza più autenticaismo, nel calcio come nella vita. L’imprenditore, figlio dell’altro grandeAngelo, è stato alla guida del club dal ’95 al 2004, per poi lasciare la presidenza a Giacinto Facchetti fino alla scomparsa di quest’ultimo nel 2006, quando riprese la carica e mantenendola fino al 2013.