Ilgiorno.it - Treni fermi per un fine settimana, un assaggio dei disagi estivi

Leggi su Ilgiorno.it

per un week end. La circolazione ferroviaria sulla linea regionale Milano – Lecco – Sondrio – Tirano verrà interrotta da venerdì a domenica compresi tra le stazioni di Lecco e di Dervio. Lo stop scatterà alla mezzanotte e un minuto di venerdì e proseguirà fino alle 23.59 di domenica. La serrata permetterà di svolgere "lavori di potenziamento infrastrutturale propedeutici alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026", spiegano da Trenord. Non sono previsti bus sostitutivi. La circolazione sarà regolare fino a Lecco a sud, e fino a Dervio a nord. Inon passeranno né fermeranno quindi a Mandello del Lario, Olcio, Lierna, Fiumelatte, Varenna, una delle mete più gettonare durante i, e Bellano. È una sorta d’di quanto succederà quest’estate, quando la linea sarà completamente interrotta tra Lecco e Tirano per tre mesi, dal 15 giugno al 15 settembre, sempre per interventi di miglioramento in vista dell’appuntamento a cinque cerchi.