Trema la terra a Crotone, quattro scosse di terremoto: la più forte di magnitudo 3.7

Continua are lain Italia, soprattutto al Sud: dopo la scossa didi3.9 nei Campi Flegrei in Campania nei giorni scorsi, tocca alla Calabriare. Oggi, 18 febbraio, in provincia disi sono registrate in sequenza 4diLa prima, di3.5, si è registrata alle 13:40 a 3 chilometri da Scandale ad una profondità di 23 chilometri. Dopo 25 minuti un’altra scossa di3.4 ha fattore nuovamente la, con epicentro a due chilometri da San Severina. Trascorsi 6 minuti è arrivata la terza scossa, di3.7 con epicentro a 5 kd da Scandale. L’ultima scossa infine, di3.5 con ipocentro a 25 chilometri, è stata avvertita sempre nella zona di Scandale. Al momento per fortuna non si segnalano danni a cose o persone.