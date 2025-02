Quotidiano.net - Tregua in Libano,. Israele non si ritira da cinque roccaforti

Sulla collina di Hamames, nel sud dela ridosso del confine, da giorni i soldati israeliani si fortificano: è una dellelocalità strategiche che Tel Aviv non lascerà allo scadere del termine per il ritiro dal Paese, previsto oggi nella fragilesiglata a novembre. A Beirut il presidente Joseph Aoun assicura che la risposta sarà diplomatica, perché il"non si può permettere un nuovo conflitto", ma si attende ancora la risposta di Hezbollah. A 500 giorni dal massacro del 7 ottobre intanto, le famiglie degli ostaggi israeliani sono tornate a manifestare da Gerusalemme a Tel Aviv, "portiamoli fuori dall’inferno" era lo slogan, mentre si preparano a ricevere giovedì i corpi di quattro rapiti, nell’ambito della prima fase dell’accordo per lache prevede il rilascio di 33 ostaggi, vivi o morti.