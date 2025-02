Romadailynews.it - Trasporti: lunedi’ sciopero nazionale Usb, a Roma tpl a rischio

24 febbraio trasporto pubblico aper lodi 24 ore indetto dal sindacato Usb. Al’agitazione interessera’ la rete Atac e le linee periferiche gestite da operatori privati. Il servizio sara’ comunque regolare fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20. Lo rende notoservizi per la mobilita’. Sempre a causa dellopossibili disagi per le attivita’ dello sportello al Pubblico diServizi per la Mobilita’, in via Silvio D’Amico 38, e per il Contact Center 0657003. (Com)Agenzia Nova