Thesocialpost.it - Tragedia nel Cilento: operaio muore cadendo da un albero

Leggi su Thesocialpost.it

Ilpiange un’altra vittima sul lavoro. Un tragico incidente è avvenuto a Centola, nella frazione di San Nicola. Undi Battipaglia ha perso la vita mentre potava alcuni alberi in una proprietà privata.Leggi anche: “Un’onda gigantesca”. Robertocosì in vacanza, sotto gli occhi degli amiciCaduta Fatale da Due MetriL’uomo, secondo le prime ricostruzioni, stava eseguendo l’intervento per conto di un suo concittadino. Improvvisamente, per cause ancora da accertare, ha perso l’equilibrio ed è precipitato da un’altezza di circa due metri.Inutile l’Intervento dei SoccorsiLa caduta è stata fatale. L’ha battuto violentemente la testa contro un muretto, riportando traumi gravissimi. I sanitari del 118 sono intervenuti tempestivamente, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.