Tragedia nel calcio giovane centrocampista trovato morto dai compagni prima della partita

Il mondo delè sotto shock per la tragica scomparsa di undaipocodell’inizi di unasua squadra. Gabriel Protasio Gomes, noto come Gabriel Popó,a soli 26 anni. Ildel XV de Jaú, squadraSerie A3 del Campeonato Paulista, è statoprivo di sensi nella mattina di domenica 16 febbraio nel ritirosquadra.esanimePopó non era stato convocato per la gara in programma, ma aveva comunque deciso di stare vicino ai suoidi squadra. È stato proprio uno di loro a trovarlo esanime nella sua stanza, pococolazione. Nonostante l’intervento immediato dello staff medico e il successivo trasporto d’urgenza all’ospedale Santa Casa de Jaú, il calciatore è deceduto poco dopo il ricovero.