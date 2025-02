Ilgiorno.it - Tragedia di Michele Bernardi, l’impegno nel ristorante di famiglia, le esperienze all’estero e il ritorno a Demo: “Un gran lavoratore”

Berzo(Brescia) – La Valcamonica, la Valsaviore e in particolare Berzoe Forno Allione piangono, morto ieri a Ono San Pietro. L’inspiegabileè successa ieri mattina poco prima delle 7, quando mentrestava muovendo dei bancali posati su due carrelli automatizzati. Lavorava alla Comin, dove tutto è successo, da quattro mesi. Per cause in corso d'accertamento il macchinario lo avrebbe travolto. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza del 118 ed una automedica,i carabinieri di Capo di Ponte e del Radiomobile di Breno, i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Brescia, quelli del distaccamento di Darfo e i volontari, che hanno provveduto alla rimozione della salma. I tecnici dell'Ats Montagna hanno effettuato i rilievi. Il corpo diè stato portato in obitorio a Brescia.