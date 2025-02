Ilgiorno.it - Tra Papiniano e via Solari: quiete signorile, i giardini storici e la piscina

CucchiMi muovo nella silenziosadi via Ausonio, oltrepasso vialefino ad arrivare in Coni Zugna. Da sempre mi piace questa simpatica strada molto vivace e trafficata e ogni volta che ci passo vorrei quasi abitarci. Ci vado per arrivare da “Naturama“, ottimo negozio dove acquisto cibi per la mia cara gatta Zoe. Mi aggiro poi incerto tra le molteplici offerte del viale e mi trovo di fronte il cinema Orfeo, con le sue varie proposte illustrate da coloriti manifesti e mi annoto un paio di titoli pittoreschi: “Captain America Brave New World“ e “The Brutalist“. Sono già nella piccola via Pietro Orseolo, dove a dominare sono invece le offerte di cibi per gusti differenti: “La Piadineria“, il “Centro della mozzarella“, “Capuanos“ o “Burger King“. Sono così già arrivato in via, dove si impone quello che si chiamava Parcoe che dal 2006 è il Parco don Luigi Giussani.