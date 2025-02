Serieanews.com - Totti all’Inter, l’assurda rivelazione: “Erano tutti in lacrime…”

Francescoè stato ad un passo d. Il retroscena l’ha raccontato Massimo Moratti, con una storia che è anche molto toccante, l’incredibile retroscena: “in lacrime.” (Foto: Ansa) – serieanews.comCi sono momenti nella storia del calcio che restano avvolti in un’aura di leggenda, sospesi tra il “cosa sarebbe successo se” e la realtà checonosciamo.Uno di questi riguarda Francescoe il suo possibile trasferimento. A svelare questo retroscena è Massimo Moratti, ex presidente nerazzurro, che in una recente intervista ha raccontato di quando la Roma, in gravi difficoltà economiche, gli propose il capitano giallorosso. E lo fece tra le lacrime.Nel suo racconto, Massimo Moratti non ha usato giri di parole: l’allora presidente della Roma, in quel periodo travolto dai debiti, si presentò da lui con un’offerta impensabile.