Totem per donazioni in 27 archivi di Stato d'Italia, i visitatori potranno beneficiare dell'Art Bonus

Roma 18 febbraio 2025 – In 27die ricercatori possono effettuareattraverso uninstallato all’ingresso, beneficiando al contempo, la misura che riconosce un credito di imposta pari al 65% dell’importo donato, a coloro che donano a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano. È il progetto innovativo ‘Donare alla storia. Unper gli’ voluto fortemente dal Direzione Generaledel Ministero della Cultura in collaborazione con Ales Arte Lavoro e Servizi S.p.a., per tutelare e valorizzare gli Istitutistici. Così come accade per alcune istituzioni culturali e per i musei, che prevedono l’ingresso gratuito, l’idea è di veicolare un progetto particolare attraverso un sistema di pannelli grafici e unin prossimità dell'ingresso degli, dove idonare tramite carta di credito anche cifre a partire da 5 euro.