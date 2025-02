Dayitalianews.com - Torre del Greco, ragazzo di 18 anni accoltella il fidanzato 20enne della ex: colpito al polmone

Lo ha aggredito econ almeno quattro coltellate perché non accettava la fineloro relazione. Bruttissima storia questa, che ha visto protagonisti due ragazzi di 18 e 20didel, in provincia di Napoli: il primo è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio, mentre il secondo si trova ricoverato all’ospedale Maresca per la gravità delle ferite.L’aggressioneL’aggressione è avvenuta nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 febbraio, vicino a una panineria. Il 18enne, appena lasciato dalla fidanzata per ildi 20, avrebbe chiesto a quest’ultimo di incontrarsi, come sarebbe venuto fuori dallo scambio di messaggi sui social: secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, dopo l’incontro tra i due giovani è scoppiata una lite e ildi 18avrebbe impugnato un’arma da taglio, colpendo almeno quattro volte l’altro