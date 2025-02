Torontoaereo si capovolge sulla pista

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

2.46 Tragedia sventata all'aeroporto di Toronto. Un volo Delta in fase di atterraggio si è capovolto in. Il bilancio è di 15 feriti, incluso un bambino, tre in condizioni critiche ma non in pericolo di vita. "Tutti gli 80 passeggeri e l'equipaggio sono stati evacuati",ha detto la Federal Administration Aviation, sottolineando che aguidare le indagini per accertare cosa è accaduto sarà il Canada Transportation Safety Board.il volo Delta 4819, Bombardier CRJ-900LR partito da Minneapolis intorno alle 11.47 del mattino