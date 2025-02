Thesocialpost.it - Toronto, come ha fatto l’aereo della Delta Airlines a capovolgersi durante l’atterraggio

Un video diffuso sui social mostra il drammatico momento in cui un voloAir Lines, proveniente da Minneapolis, si è ribaltatoall’aeroporto di, prendendo fuoco. Nelle immagini si vede il velivolo toccare la pista innevata nell’area di Mississauga, per poi, mentre l’ala destra si spezza e viene avvolta dalle fiamme, subito domate dai vigili del fuoco.A bordo del bimotore CRJ900 c’erano 80 persone, tutte sopravvissute. Tuttavia, 21 passeggeri sono stati trasportati in ospedale, tra cui un bambino, e due di loro sono già stati dimessi. Deborah Flint, presidente e CEO dell’aeroporto diPearson, ha sottolineato che la “risposta da manuale” dei soccorritori ha evitato una tragedia.Clearist footage showing the crash moment of– Endevoir Air CRJ-900 Flight DL4819 from Minneapolis (MSP) to(YYZ) with registration N932XJ.