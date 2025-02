Torno a casa Terremoto al Grande Fratello Mariavittoria in crisi nera | la scoperta choc dopo la puntata

Leggi su Caffeinamagazine.it

Momento difficilissimo alper, che proprio alla fine dellain diretta del 17 febbraio ha comunicato la sua volontà di andare via. Durante una conversazione col fidanzato Tommaso, la giovane concorrente ha espresso tutta la sua sofferenza per una situazione che si è venuta a creare nelle scorse ore. Dunque, non avrebbe più intenzione di continuare la sua esperienza.Un vero e proprioalquello che si sta verificando in queste ore. In piena notteha informato Tommaso che potrebbe andare via tra non molto. Nonostante lui abbia provato a tranquillizzarla, la Minghetti è sembrata troppo turbata e consapevole che il suo partner possa comunque non riuscire a ignorare la vicenda emersa in.Leggi anche: “Li ho beccati a fare l’amore”.