Quifinanza.it - Tornano le Province con la riforma del Governo? Elezione diretta, più fondi e più poteri

Leggi su Quifinanza.it

Si torna a discutere diin Italia. Lungi dall’essere stati aboliti davvero, gli enti intermedi sono spesso usati come spauracchio e simbolo di sprechi e cattiva gestione. Con ladel 2014 hanno visto la drammatica riduzione delle loro funzioni, con competenze oggi frammentate e un alto grado di inefficienza. Il, i partiti e gli amministratori locali hanno più volte ribadito che la legge Delrio deve essere superata, ma un ritorno al precedente status quo potrebbe non essere sufficiente.Perché lesono state “abolite”L’abolizione dellecome enti amministrativi di primo livello è stata introdotta con lapromossa dalRenzi e sostenuta da Partito Democratico, Nuovo Centrodestra, Scelta Civica e Popolari per l’Italia. Contrari Forza Italia, Movimento 5 Stelle, Lega, Sinistra Ecologia Libertà e Fratelli d’Italia.