361magazine.com - Torna “Stasera c’è Cattelan…su Rai2”: gli ospiti

Leggi su 361magazine.com

In onda da oggiDopo aver condotto il Dopo Festival durante la 75ª edizione del Festival di Sanremo, Alessandro Cattelan è pronto are con una nuova stagione dic’è Cattelan.su, il late-night show della RAI.La nuova edizione prenderà il via oggi, 18 febbraio, in seconda serata sue si aprirà con la partecipazione di Olly, vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo.della prima puntata saranno anche Valeria Golino e Tecla Insolia. Come da tradizione, la serata si concluderà con l’atteso Ospite Misterioso, rivelato attraverso un pacco che ne svelerà l’identità solo all’ultimo momento, sorprendendo sia il pubblico che lo stesso Cattelan.Leggi anche: “Game Of Thrones” arriva in chiaro: dove vedere la serieQuesta nuova stagione promette tante novità, mantenendo però lo stile fresco e coinvolgente che ha reso il programma un appuntamento imperdibile.