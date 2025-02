Unlimitednews.it - Torna “Rocco Schiavone”, Giallini “E’ il personaggio a cui sono più legato”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Su Rai2 domani sera”, la serie basata sui romanzi e i racconti di Antonio Manzini e interpretata da Marco. Quattro le prime serate previste per questa sesta stagione che vede uno«disilluso – dice l’attore – un pò meno presente nella vita di tutti i giorni e meno alla ricerca dell’amore». Una disillusione che, per, accomuna ila tutti gli italiani: “E’ palese. Un esempio? La sparizione delle edicole mi mette paura. Era tanto bello entrare in edicola, vedere i colori, il movimento della gente, sentire l’odore di inchiostro. Ora vai a prendere il giornale e ti dicono che è finito perchè ne è arrivata solo una copia. A Roma vai a via Veneto o via del Tritone ed è tutto grigio”. A proposito di disillusione, in questa stagione il vicequestore di Aosta dovrà fare i conti con la consapevolezza del tradimento dell’amico Sebastiano, responsabile della morte della moglie Marina.