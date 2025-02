361magazine.com - Torna “Le Ragazze”: le anticipazioni del nuovo programma di Francesca Fialdini

In onda da questa sera su Rai 3“Le”, ildi Rai Cultura prodotto da Pesci Combattenti e condotto dacon una nuova stagione a partire da questa sera, martedì 18 febbraio, in prima serata su Rai3. Attraverso le voci di donne di generazioni diverse, ilintreccia storie personali e collettive, ripercorrendo otto decenni di storia italiana, dagli anni ’40 a oggi.Ad aprire la prima puntata sarà Sandra Gilardelli, partigiana centenaria che nel 1945 aveva vent’anni. Cresciuta con il padre come figura di riferimento, Sandra eredita da lui il valore della libertà. Durante la Seconda Guerra Mondiale, quando Milano viene bombardata, la sua famiglia si rifugia a Pian Nava, sul Lago Maggiore. Qui, animata dal desiderio di contribuire alla Resistenza, si unisce ai partigiani sulle montagne del Verbano.