Nuovasocieta.it - Torna il Carnevale Ctorico del Balon con la “Rusnenta”, per chi ama la storia e la tradizione del capoluogo Subalpino

Leggi su Nuovasocieta.it

Un appuntamento unico nel suo genere che, durante il periodo di, “porta in scena” il meglio dei gruppi storici e di rievocazione storica del Piemonte e non solo, risultando il verostorico della Città di Torino, ispirato a quello che si svolse nel 1985 a Borgo Dora. Un momento davvero unico nel panorama degli eventi diperché si tratta di una vera e propria kermesse dedicata alle sfilate e alle esibizioni di 17 gruppi storici in rappresentanza di varie epoche delladell’umanità, un percorso che è ripreso dal 2018 con il ritorno dell’Anticodeldopo alcuni decenni di assenza dal panorama delle manifestazioni torinesi.L’intenso programma è concentrato nella giornata di domenica 23 febbraio e caratterizzato dall’investitura della, letteralmente “la arrugginita”, la maschera tradizionale di Borgo Dora il cui nome trae origine dall’antico mercato delle “cose vecchie” che ancora oggi è il carattere distintivo del tipico quartiere delcon i tanti negozi di antiquariato, i “robivecchi” e i mercati deldel sabato e del Granche si svolge immancabilmente ogni seconda domenica del mese.