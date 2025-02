Panorama.it - Torna Esxence, guida ai brand di profumi da non perdere

Leggi su Panorama.it

Celebra i suoi primi 15 anni– The Art Perfumery Event, la manifestazione che ha saputo imporsi come punto di riferimento imprescindibile per la profumeria artistica a livello mondiale. Dal 19 al 22 febbraio 2025, gli spazi di Allianz MiCo, Milano Convention Centre, ospiteranno la XV edizione di questo evento straordinario, capace di coniugare tradizione e avanguardia, arte e ricerca olfattiva, in un viaggio sensoriale che si rinnova anno dopo anno.Un appuntamento irrinunciabile che vede la partecipazione di ben 378provenienti da 36 Paesi, testimoniando l’inarrestabile ascesa della profumeria d’autore e il suo ruolo sempre più centrale nel panorama del lusso. Accanto alle presenze consolidate di maison provenienti da Italia, Francia, Spagna e Germania, si registrano le inedite adesioni di marchi provenienti da Thailandia, Barbados, Lituania e Lettonia, segno tangibile dell’attrattività globale die della sua capacità di aprire nuovi orizzonti nel mondo delle fragranze.