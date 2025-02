Lettera43.it - Tommy Cash, chi è il cantante dell’Estonia all’Eurovision con un brano sugli stereotipi italiani

L’Estonia ha scelto il suo rappresentanteSong Contest. Si chiama, anche scritto come €a$h, ha 33 anni e ha conquistato già tutti in patria con la sua Espresso Macchiato, unche prende in giro il nostro Paese citandone tutti glicon un italiano maccheronico unito a termini in inglese con chiaro accento dell’est Europa. Disponibile da dicembre su YouTube, dove è già un tormentone tanto da superare rapidamente 1,8 milioni di views (dato al 18 febbraio), oltre alla bevanda del titolo parla anche di spaghetti e ristoranti. A catturare è il ritmo dance assieme alla coreografia facilmente ballabile, presentata sul palco dall’artista vestito in abiti eleganti accanto a quattro improbabili agenti di sicurezza. Ipnotico il ritornello: “Mi amore, mi amore, espresso macchiato, macchiato, macchiato, por favore, por favore, espresso macchiato”.