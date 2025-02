Ilrestodelcarlino.it - Tommaso Marini choc: “Ancona mi hai deluso, snobbato dal Comune. Vado a Roma”

, 17 febbraio 2025 – Nei giorni scorsi la Federscherma ha ridisegnato le sue panchine, togliendo un po’ a sorpresa quella del fioretto allo jesino Stefano Cerioni per affidare l’incarico al suo collega Simone Vanni. Cerioni ha affidato ai social il suo dissenso, elencando tutti i titoli vinti dalla “sua” nazionale, 64 medaglie d’oro, 42 d’argento, 46 di bronzo, 152 podi totali tra Coppa del Mondo, campionati Europei e Mondiali, e Olimpiadi: “Questi sono i risultati della mia gestione alla guida del fioretto maschile e femminile dal 2021 fino agli ultimi trionfi di Torino – ha scritto su Instagram Cerioni –. Li rivendico nel momento in cui la federazione ha deciso di non confermarmi nel ruolo di commissario tecnico. La vanità non mi appartiene, il lavoro sì”. Cerioni ha anche scritto: “La competizione fa parte della mia vita da mezzo secolo.