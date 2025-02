Game-experience.it - Tomb Raider IV–VI Remastered: la Recensione del secondo “nuovo” ritorno di Lara

Leggi su Game-experience.it

Ad un anno di distanza dalla prima raccolta, Aspyr porta nuovamente sotto i riflettori che contano le avventure diCroft con, attesissima collection che include The Last Revelation (1999), Chronicles (2000) e The Angel of Darkness (2003). Tre titoli che, nel bene e nel male, sono riusciti a segnare un’epoca, ma che oggi rischiano di mostrare non senza una certa evidenza il peso dei propri anni. Il compito di questaè tutto tranne che semplice: preservare l’anima originale dei giochi ma, al contempo, renderli più accessibili per un pubblico decisamente più “moderno”.Con un comparto grafico rinnovato, controlli aggiornati a standard più attuali e la possibilità di passare in tempo reale tra le versioni originali e rimasterizzate, questa raccolta si sobbarca il difficile onere di bilanciare nostalgia e innovazione.