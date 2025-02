Screenworld.it - Tom Holland organizza un concorso a premi rivelando dettagli su Spider-Man 4 (sì, l’ha fatto di nuovo)

Leggi su Screenworld.it

Tom, altrimenti conosciuto come Spoiler-Man, lo haancora. In barba alle severe direttive del MCU, che mirano a tenere quanto più possibile nascosti isui nuovi progetti cinematografici, l’attore ha indetto unsul proprio profilo Instagram,la finestra e la location delle riprese di-Man 4. Nel video,spiega che il giveaway darà l’opportunità, a un ospite fortunato, di recarsi a Londra per “trascorrere una giornata con me, sul set di-Man 4“. Ilo include anche l’alloggio in hotel e una quota di 1.000 sterline per le spese. Il sito web per l’estrazione aindica, inoltre, che il viaggio avrà luogo tra l’estate e l’autunno 2025. Oltre a un incontro e a un pranzo con, il vincitore potrà anche visitare lo studio e scattare una foto alla star di-Man.