Tom Hanks si è trasformato per gestire il diabete di tipo 2 | perdita di peso cambiamenti nella dieta e nella vita

Dopo anni vissuti con livelli elevati di zucchero nel sangue, l’attore Premio Oscar Tomha dovuto cambiare radicalmente abitudini die alimentari perildi2. Già al Late Show con David Letterman nel 2013, la leggenda di Hollywood Tomha parlato apertamente della sua diagnosi.Da quel momentoafferma che ha dovuto intraprendere un piano di esercizio fisico regolare, ha perso chili e ha cambiato in maniera oculata la sua. “Cerco di fare, ogni giorno, un’ora di attività. – ha affermato– Può essere qualsiasi cosa, da un tapis roulant, a una passeggiata o un’escursione con un cane, ma deve essere un’ora ogni giorno”Naturalmente il primo pensiero per l’attore è stato al lavoro. Come affrontare dal punto di vista fisico i ruoli che impongono deidrastici nel fisico? “Il mio medico dice che se riesco a raggiungere unobiettivo, non avrò più ildi2”, ha detto