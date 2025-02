Sport.quotidiano.net - Tolentino. "Abbiamo le qualità per andare lontano»

esce a testa alta dopo il pari nel derby contro la Maceratese. Una prova di carattere della squadra cremisi andata due volte in vantaggio, salvo poi farsi riacciuffare dai biancorossi nel 2-2 finale. Il risultato inorgoglisce l’ambiente cremisi come dice Marco Romagnoli, presidente del. "La squadra – dice – sta facendo una stagione straordinaria, l’allenatore Passarini ha plasmato una formazione che sta migliorando sempre più dal punto di vista del gioco e della prestazione e i risultati lo testimoniano. Siamo in piena zona playoff e sono convinto che la squadra possa, dovremo fare tutti insieme un ultimo grande sforzo nelle otto gare che ci separano dalla fine del campionato e vedremo alla fine a che punto saremo". Il presidente Romagnoli poi precisa che non c’è alcun tipo di contrasto con la società Maceratese, al seguito del comunicato rilasciato via social dal sodalizio biancorosso, riguardante appunto il commento del presidente cremisi su alcuni episodi controversi.