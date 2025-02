Oasport.it - Tiro con l’arco, Italia ambiziosa alla vigilia degli Europei indoor nonostante qualche assenza

Leggi su Oasport.it

Giornata diin vista dell’inizio ufficiale dei Campionatidicon2025, in programma a Samsun (in Turchia) da mercoledì 19 a domenica 24 febbraio. La rassegna continentale al coperto, unoappuntamenti clou della stagione invernale, assegnerà nel complesso 24 titoli tra prove individuali e a squadre delle tre divisioni previste (olimpico, compound e arco nudo) a livello assoluto e under 21.Ambizioni importanti per l’, che proverà a bissare il successo nel medagliere della passata edizione (Varazdin 2024) in cui arrivarono 4 ori e 14 podi totali. La spedizione azzurra sarà composta da 32 atleti, divisi equamente tra settore maschile e femminile, con l’obiettivo di riconfermarsi sul tetto del Vecchio Continente sulla distanza dei 18 metri